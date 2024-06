Fortes chuvas no sul da China deixam 5 mortos e 15 desaparecidos

As chuvas torrenciais atingem partes da densamente povoada província de Guangdong desde domingo. "Cinco pessoas morreram e 15 estão desaparecidas" nos desastres naturais ocorridos nesta segunda perto da cidade de Meizhu, informou a rede estatal CCTV, citando as autoridades provinciais.

As autoridades enviaram mais de 10.000 agentes de emergência às regiões afetadas "para iniciar rapidamente os trabalhos de busca e resgate", informou a CCTV.

A China está imersa em um verão de extremos, com uma onda de calor que atinge grande parte do norte, enquanto fortíssimas chuvas caem no sul.

Os cientistas afirmam que as emissões de gases de efeito estufa impulsionam a mudança climática e aumentam as probabilidades de que ocorram fenômenos meteorológicos extremos.