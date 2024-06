EUA anuncia morte de filipino em ataque huthi no Mar Vermelho

Um marinheiro filipino morreu em um ataque dos rebeldes huthis do Iêmen contra um navio ocorrido na semana passada, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (17).

Apoiados pelo Irã, os huthis têm lançado dezenas de ataques com drones e mísseis no Mar Vermelho e no Golfo de Áden desde novembro.

Os rebeldes afirmam fazer isso em represália pela guerra entre Israel e Hamas, mas o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o marinheiro filipino morto estava no "M/V Tutor", uma embarcação de bandeira da Libéria e de propriedade grega que não tinha "nada a ver com o conflito de Gaza".