Escassez de neve no Himalaia ameaça abastecimento de água de 25% da população mundial

Um quarto da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento de água, enfrenta um risco muito grave de escassez este ano devido à significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira, alertaram cientistas nesta segunda-feira (17).

Na região, o derretimento contribui com aproximadamente um quarto do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas, de acordo com o relatório.

"Trata-se de um sinal de alerta para os pesquisadores, os responsáveis políticos e as comunidades que vivem águas abaixo", disse o autor do relatório, Sher Muhammad, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas (Icimod), com sede no Nepal.