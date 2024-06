De Minaur alcança melhor classificação no ranking da ATP; Sinner segue no topo

O tenista australiano Alex de Minaur, campeão do ATP 250 de 's-Hertogenbosh, na Holanda, se tornou número 7 do mundo, a melhor classificação de sua carreira, em uma lista publicada nesta segunda-feira (17), com o italiano Jannik Sinner no topo pela segunda semana seguida.

Ao vencer um dos torneios preparatórios para Wimbledon, De Minaur subiu dois degraus no ranking da ATP, ultrapassando o norueguês Casper Ruud (8º) e o polonês Hubert Hurkacz (9º), as únicas mudanças dentro do Top 20 em relação à lista da semana passada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O título em 's-Hertogenbosh é o segundo da temporada para o australiano de 25 anos, que em março foi campeão do ATP 500 de Acapulco.