Coreia do Norte e Rússia assinarão 'documentos importantes' durante visita de Putin

Moscou e Pyongyang assinarão uma série de "documentos importantes" durante a visita do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte esta semana, incluindo um possível tratado de parceria estratégica, informaram as agências de notícias russas nesta segunda-feira (17), citando um assessor do Kremlin.

Segundo Yuri Ushakov, citado pelas agências estatais, serão assinados vários 'documentos importantes, muito significativos".

Putin e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, também farão "declarações à imprensa" durante a visita, acrescentou.