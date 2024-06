Coppola obtém acordo para distribuir seu épico 'Megalopolis' nos EUA

O anúncio põe um fim às especulações sobre se o longa-metragem chegaria à tela grande no país onde Coppola nasceu, após sua estreia no Festival de Cannes, que deixou a indústria se questionando se estava diante de uma obra-prima ou uma história confusa.

"Megalopolis", o filme ambicioso do lendário diretor de cinema Francis Ford Coppola, que lhe custou uma fortuna e gerou opiniões contrárias, por fim conseguiu um acordo para ser distribuído nos Estados Unidos, anunciou o estúdio nesta segunda-feira (17).

Mas sua estreia na França despertou críticas desencontradas: de "uma verdadeira obra-prima moderna" a uma "catástrofe". As esperanças de que seria rapidamente vendido a um estúdio de Hollywood durante o Festival de Cannes se desfizeram rapidamente.

O elenco conta ainda com astros como Aubrey Plaza, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman.

Não foram revelados os termos do acordo por "Megalopolis".

Segundo sua página web, os filmes do Lionsgate ganharam 71 prêmios Oscar e faturaram 15 bilhões de dólares (cerca de R$ 82 bilhões).

E já lançou versões estendidas de filmes de Coppola em formatos domésticos, incluindo "Apocalypse Now".

O Lionsgate é um estúdio de médio porte que colheu sucessos com títulos como "Jogos Vorazes", "John Wick: um novo dia para matar" e "Jogos Mortais".

Ao anunciar o acordo de distribuição, nesta segunda, o chefe da divisão de filmes do Lionsgate, Adam Fogelson, disse que seu estúdio luta "para ser o lar de artistas corajosos e ousados, e Megalopolis prova que não há ninguém mais corajoso, nem ousado que o mestre Francis Ford Coppola".

"Estou certo de que aplicarão o mesmo amor e cuidado que deram a 'Apocalypse Now', que atualmente está em seu 45º ano de impressionantes receita e valorização", disse Coppola, citado no comunicado do Lionsgate.

