Colisão de trens no leste da Índia deixa sete mortos

A polícia informou que as equipes de emergência continuam procurando vítimas sob os vagões.

As imagens divulgadas pelas emissoras de televisão indianas mostram os destroços dos vagões tombados.

Ao menos sete pessoas morreram nesta segunda-feira em uma colisão entre um trem de passageiros e um trem de carga no estado indiano de Bengala Ocidental, informou a polícia da região.

"Temos a confirmação de sete mortos e 39 passageiros hospitalizados com ferimentos de vários níveis", declarou à AFP Iftikar Ul Hasan, representante da polícia local no estado do leste da Índia.

O acidente é o mais recente na antiga rede ferroviária indiana, que transporta milhões de passageiros todos os dias.

Kumar Singh, membro da Força de Proteção Ferroviária, disse que as equipes de emergência localizaram os corpos do maquinista e de um guarda, que foram retirados dos destroços.