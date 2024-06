Classe política francesa reage à declaração de Mbappé entre apoio e indiferença

A classe política francesa reagiu com demonstrações de apoio e indiferença ao apelo do capitão da seleção de futebol do país, Kylian Mbappé, para votar contra o "extremismo" nas eleições legislativas.

"Estamos em um momento crucial na história do país. Estamos em uma situação sem precedentes. (...) Faço um apelo aos jovens para votarem. Vemos que o extremismo está às portas do poder", disse a estrela francesa no domingo (16).

Da Alemanha, onde a seleção disputa a Eurocopa, o atacante defendeu o seu companheiro de equipe Marcus Thuram, que no sábado havia pedido o voto contra a extrema direita nas eleições legislativas.