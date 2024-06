Chuvas intensas na América Central deixam seis mortos

Nesse mesmo dia, à noite, o Congresso aprovou estado de emergência para facilitar a mobilização de recursos. O Ministério do Meio Ambiente anunciou que as chuvas continuarão no território salvadorenho e pediu à população que esteja alerta devido à "probabilidade muito alta de perdas e danos na infraestrutura, bem como interrupção na mobilidade e nos serviços".

Na Guatemala, uma mulher de 59 anos e um homem de 68 morreram no domingo na aldeia Chacayá, no município indígena de Sacapulas (oeste), ao serem soterrados por uma parede que colapsou devido às precipitações, informou a instituição responsável pela defesa civil.

Segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês), as chuvas continuarão na América Central e no sul do México, devido ao fato de que "uma ampla área de baixa pressão está se formando sobre a Baía de Campeche".