Chefe da Otan defende 'mais armas para a Ucrânia' e que China 'pague' por apoio à Rússia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse, nesta segunda-feira (17), que um fluxo permanente de armamento ocidental é vital para conseguir a paz na Ucrânia e fez um chamado para "fazer a China pagar" por seu apoio à Rússia.

"Pode parecer um paradoxo, mas o caminho para a paz envolve mais armas para a Ucrânia", disse ele no Wilson Center durante visita a Washington.

Stoltenberg, que em breve deixará seu cargo à frente da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), chegou à capital americana para acertar os detalhes da próxima cúpula da aliança, que será realizada em Washington em julho, no marco de seu 75º aniversário.