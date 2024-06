Boric exige que Argentina retire 'o mais breve possível' painéis solares de base militar na fronteira

No final de abril, a Marinha argentina inaugurou o "Posto de Vigilância e Controle de Trânsito Marítimo Hito 1" na fronteira com o Chile, na região da Patagônia. Os painéis solares que fornecem energia a essa unidade militar foram instalados no lado chileno da zona limítrofe.

"As fronteiras não são algo com o que se possa ter ambiguidades e é um princípio básico de respeito entre os países, e, portanto, devem retirar esses painéis solares o mais breve possível ou nós mesmos o faremos", declarou o mandatário a jornalistas chilenos em Paris, onde se encontra em visita oficial.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, exigiu nesta segunda-feira (17) que a Argentina retire "o mais breve possível" painéis solares de uma base militar que foram instalados "por engano" no lado chileno da fronteira.

No entanto, o embaixador argentino no Chile, Jorge Faurie, disse que não seria possível retirar os painéis solares neste momento.

"Eles serão removidos assim que as condições climáticas permitirem", garantiu o diplomata ao jornal argentino La Nación. Chile e Argentina compartilham uma extensa fronteira de cerca de 5.000 quilômetros.

Em 1978, quando ambos os países eram governados por ditaduras, estiveram perto de iniciar uma guerra por uma disputa sobre as ilhas no Canal de Beagle, no extremo sul do continente.

Com tropas mobilizadas em ambos os lados da fronteira, a disputa foi resolvida em favor do Chile com a mediação do papa João Paulo II.

pa/vel/llu/jb/aa