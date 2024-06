Argentina e Uruguai lutam por 16º título para se isolar na líderança da Copa América

A Argentina, atual campeã mundial e continental, buscará nos Estados Unidos conquistar sua 16ª Copa América e desempatar sua disputa pessoal com o Uruguai para ser a maior vencedora do torneio. No momento, ambos possuem 15 títulos do torneio.

Foi justamente na Copa América passada, disputada no Brasil, em 2021, que a 'Albiceleste' e o astro Lionel Messi tiraram das costas o peso de 28 anos sem títulos (a Copa América do Equador-1993 havia sido a última conquista).

Desde o triunfo em pleno Maracanã contra a seleção brasileira em 2021, os argentinos iniciaram uma trajetória de comemoração após comemoração que culminou com o tricampeonato mundial conquistado no Catar em dezembro de 2022. No meio desse caminho, houve a vitória da 'Finalíssima' sobre a campeã europeia Itália em Wembley, na Inglaterra, em junho do mesmo ano.