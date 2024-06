Ao menos 11 migrantes mortos e dezenas de desaparecidos após dois naufrágios na costa italiana

- Uma perigosa rota migratória -

A Guarda Costeira italiana declarou que o veleiro provavelmente zarpou da Turquia.

O resgate começou depois que um iate francês alertou as autoridades sobre um navio meio afundado a cerca de 120 milhas náuticas da costa e a tripulação conseguiu embarcar os 12 sobreviventes.

Depois, os migrantes foram transferidos para um navio mercante e de lá subiram para o barco da Guarda Costeira, que os levou ao porto de Roccella Jonica.

A busca continua com os dispositivos marítimos e aéreos da Itália e da agência europeia Frontex, acrescentou a Guarda Costeira, sem precisar o número de pessoas reportadas como desaparecidas.

No ano passado, 3.155 pessoas morreram ou desapareceram enquanto cruzavam o Mediterrâneo, em comparação com 2.411 migrantes que morreram no ano anterior tentando chegar à Europa por mar, indicou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A rota do centro do Mediterrâneo é uma das rotas migratórias mais perigosas do mundo e 80% das mortes registradas nas águas desse mar ocorreram nesta área.