Ainda não há acordo sobre novos cargos de liderança, diz presidente do Conselho Europeu

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse nesta segunda-feira, 17 que os líderes da União Europeia ainda não chegaram a um acordo sobre os cargos de liderança da UE para a gestão entre 2024 e 2029. Segundo ele, os partidos e coligações não entraram em consenso, porém, há um "dever moral coletivo" para que as negociações avancem até o fim deste mês.

Após um jantar informal com os novos líderes do bloco em Bruxelas, Michel reconheceu que houve progressos, e que as conversas "parecem estar caminhando na direção correta".