Adidas lança investigação 'aprofundada' sobre acusações de corrupção na China

A empresa alemã de equipamentos esportivos Adidas anunciou, nesta segunda-feira (17), que conduz uma "investigação aprofundada" sobre um caso bilionário de suposta corrupção na China envolvendo funcionários locais do grupo.

O grupo de Herzogenaurach, mal recuperado da turbulência após a sua brutal separação do rapper americano Ye por suas declarações antissemitas, enfrenta agora um caso comprometedor na China, onde as suas vendas voltaram a disparar no ano passado após a queda relacionada com a pandemia de covid-19.

Em 7 de junho, a Adidas disse ter recebido "uma carta anônima indicando possíveis violações de conformidade na China", disse um porta-voz à AFP.