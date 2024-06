Três turistas estrangeiros são encontrados mortos na Grécia em uma semana

O corpo de um turista americano de 55 anos foi descoberto neste domingo na ilha grega de Corfu, elevando para três o número de turistas estrangeiros encontrados mortos na Grécia em uma semana, segundo a imprensa local.

A maioria desses turistas fazia caminhada sob sol quente, no momento em que a Grécia é atingida por uma onda de calor e registra temperaturas superiores a 38ºC.

O corpo do americano, encontrado no mar por outro turista perto do porto de Mathraki, passará por uma autópsia, informaram a agência de notícias grega Athens e o canal de TV público ERT.