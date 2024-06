Noruega enviará US$ 103 mi para reparar infraestruturas energéticas na Ucrânia

A Noruega anunciou neste domingo (16) que destinará 1,1 milhões de coroas (cerca de 103 milhões de dólares, 552 milhões de reais na cotação atual) à Ucrânia para reparar suas infraestruturas energéticas, danificadas pelo conflito local, e garantir o fornecimento de eletricidade na ex-república soviética no próximo inverno.

De acordo com as últimas estimativas do governo ucraniano, o bombardeio russo das infraestruturas energéticas ucranianas levou a uma redução à metade da produção de eletricidade da Ucrânia desde o inverno passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, afirmou em comunicado que seu governo está em "constante diálogo com a Ucrânia sobre como utilizar estes fundos de forma mais eficaz" e reforçou que é importante começar a reparar as infraestruturas antes da chegada do inverno.