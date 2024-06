Jamaica garante que vai à Copa América para "fazer gols" e não a passeio

E embora não possa contar com seu melhor jogador, a vida continua em Kingston e, como diz uma das canções do seu famoso artista, Bob Marley, ("Don't worry about a thing, 'Cause every little thing gonna be all right" ("Não se preocupe com nada, porque cada coisinha vai dar certo", em tradução livre).

Além disso, os 'Reggae Boyz' não se saíram mal sem ele. Acabaram de vencer a República Dominicana por 1 a 0 e a Dominica em casa por 3 a 2, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

E antes, em março, conquistaram o terceiro lugar na última Liga das Nações, o que lhes deu a vaga na Copa América (que será disputada de 20 de junho a 14 de julho)