Equador vence Honduras no fim (2-1) em seu último amistoso antes da Copa América

O Equador sofreu neste domingo (16) para vencer a modesta seleção de Honduras por 2 a 1 em sua última partida de preparação para a Copa América-2024, que começa na quinta-feira, dia 20, nos Estados Unidos.

Uma cabeçada do zagueiro Piero Hincapié nos último instantes do tempo regulamentar (89') deu a vitória ao Equador no Pratt & Whitney Stadium, em East Hartford, nos EUA.

Os jogadores comandados pelo espanhol Félix Sánchez haviam aberto o placar aos oito minutos, com um gol do atacante do inglês Ipswich Town, Jeremy Sarmiento, após uma bela jogada envolvendo Moisés Caicedo e o germano-equatoriano John Yeboah.