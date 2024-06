Dinamarca e Eslovênia empatam (1-1) na estreia na Eurocopa-2024

Dinamarca e Eslovênia empatara em 1 a 1 neste domingo (16), em Stuttgart, na Alemanha, no primeiro jogo do grupo C da Euro-2024.

Christian Eriksen abriu o placar para os dinamarqueses (17') ao dominar com o peito um bom cruzamento de Jonas Wind e superar com um chute o goleiro e capitão esloveno Jan Oblak.

Na reta final, o zagueiro Erik Janza (77') deixou tudo igual para os eslovenos com um disparo potente após uma cobrança de escanteio.