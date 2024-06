Deslizamento de terra deixa seis mortos em zona turística do Equador

A tragédia ocorreu no município Baños de Agua Santa, zona turística da província de Tungurahua. A Secretaria Nacional de Gestão de Riscos divulgou um balanço inicial de seis mortos, trinta desaparecidos e seis feridos.

Seis pessoas morreram e cerca de 30 estavam desaparecidas após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas no sul do Equador, anunciaram autoridades neste domingo.

As chuvas se mantêm desde a noite de ontem, o que dificulta o trabalho de resgate. Rios da região estão a ponto de transbordar, segundo imagens enviadas por moradores à AFP.

A presidência do Equador informou que as chuvas também causaram estragos em outras regiões do país.

