David Ospina assina com o Atlético Nacional da Colombia

O experiente goleiro colombiano David Ospina assinou com o Atlético Nacional, time onde estreou profissionalmente em 2005, anunciou o clube em suas redes sociais.

"Hoje você volta com a família linda que construiu (...) O bom filho a casa torna", disse a mãe do goleiro da seleção colombiana, em vídeo emocionado postado na conta no X do time. Ao final da sequência aparece a camisa do Nacional com o sobrenome Ospina e o número 1 nas costas.

O clube não especificou por quanto tempo contratou o goleiro de 35 anos, que jogará pela Colômbia na Copa América que começa na quinta-feira, dia 20, nos Estados Unidos.