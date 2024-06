Bayern de Munique renova com jovem meio-campista Aleksandar Pavlovic

O Bayern de Munique renovou o contrato de Aleksandar Pavlovic, de 20 anos, até 2029, confirmando o compromisso dos bávaros com o jovem meia alemão, anunciou neste domingo (16) o clube num comunicado.

"Aleks deve se tornar um dos rostos da nossa equipe no futuro", garantiu o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, segundo declarações citadas no comunicado do clube.

"Ele é um jogador de que gostamos e de que nossos torcedores gostam. Ele é natural de Munique, e desde muito jovem passou pelo Bayern até jogar com os profissionais", acrescentou.