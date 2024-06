Ao menos nove feridos após disparos em um parque aquático no Michigan, EUA

Pelo menos nove pessoas ficaram feridas no sábado em um ataque a tiros em um parque aquático no estado do Michigan (nordeste dos Estados Unidos), incluindo uma criança, informou a polícia.

O gabinete do xerife do Condado de Oakland disse que localizou um possível suspeito perto do local do ataque em Rochester Hills, um subúrbio de Detroit.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parece que o indivíduo (...) abriu fogo, recarregou, abriu fogo, recarregou e saiu", disse o xerife Michael Bouchard à imprensa, acrescentando que acredita que o atirador "não tenha nenhuma ligação com as vítimas".