Um dos dois montanhistas japoneses desaparecidos no Paquistão é encontrado morto

Um dos dois montanhistas japoneses desaparecidos no Paquistão foi encontrado morto, neste sábado (25), em uma montanha do norte do país, informou um funcionário local.

Ryuseki Hiraoka e Atsushi Taguchi desapareceram nesta semana enquanto tentavam subir o monte Spantik, um pico de 7.027 metros na cordilheira de Carakórum.

"Foi encontrado um corpo de um montanhista japonês e estão buscando o segundo", declarou o comissário adjunto do distrito de Shigar Wali, Ullah Falahi, à AFP.