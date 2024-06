Suíça vence Hungria (3-1) em sua estreia na Euro-2024

A Suíça estreou com o pé direito na Eurocopa da Alemanha-2024 ao vencer a Hungria por 3 a 1 em partida do Grupo A do torneio continental disputada neste sábado (15) em Colônia, resultado que a coloca na liderança da chave ao lado da anfitriã.

Depois de dominar a partida no primeiro tempo, a 'Nati' chegou ao intervalo com dois gols de vantagem, marcados por Kwadwo Duah (12') e Michel Aebischer (45'), mas a Hungria diminuiu por meio de Barnavás Varga (66') até que Breel Embolo garantiu a vitória no final da partida (90').

