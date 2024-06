"Não penso muito nisso", garante Eriksen sobre parada cardíaca que sofreu em 2021

O meia dinamarquês Christian Eriksen voltará a disputar uma partida da Eurocopa no domingo (15), três anos depois de sofrer uma parada cardíaca na estreia da seleção nórdica no torneio de 2021, momento que não tira o sono do jogador do Manchester United: "Não penso muito nisso", garantiu ele neste sábado.

No dia 12 de junho de 2021, no Estádio Parken, em Copenhague, Eriksen sofreu uma parada cardíaca no início da partida em que a Dinamarca perdeu por 1 a 0 para a Filnandia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A rápida intervenção dos serviços médicos, que reanimaram o jogador diante dos olhares aterrorizados de todos os presentes no estádio, e a posterior implantação de um desfibrilador, permitiram a Eriksen continuar a sua carreira nove meses depois.