Messi e Di María lideram lista de convocados da Argentina para Copa América-2024

Neste sábado (15), o técnico Lionel Scaloni divulgou a lista de convocados em que se destacam os jovens Alejandro Garnacho (Manchester United, Inglaterra) e Valentín Carboni (Monza, Itália), este último com grande atuação no amistoso preparatório contra a Guatemala vencido pela Argentina por 4 a 1 na sexta-feira.

A tricampeã mundial dará o pontapé inicial no dia 20 de junho, contra o Canadá pelo Grupo A no Mercedes Benz Stadium, em Atlanta, na esperança de revalidar o título conquistado no Brasil em 2021.

A Argentina defenderá seu título continental na nova edição da Copa América com a magia do craque Lionel Messi como líder em parceria com o experiente Ángel Di María, mas também com o ímpeto de jovens com sede renovada de vitórias.

"Me parece que é um jogador que tem um grande futuro, diferente e com qualidade. Temos que aproveitar isso, como muitos meninos que vêm com muita força", disse 'La Pulga' ao canal TyC Sport.

Carboni, que surgiu nas categorias de base do Lanús, se transferiu imediatamente para o futebol italiano, onde jogou pelo Catania e pela Inter, antes de se juntar ao Monza, onde chamou a atenção de Scaloni.

Assim como acontece com Garnacho, ele faz parte do grupo de jovens argentinos com presença promissora no futebol europeu, ao qual Scaloni recorre para fazer uma mistura entre experiência e juventude. Algo que tem dado bons resultados.

"Scaloni pediu para que eu desfrutasse muito e me divertisse", resumiu Carboni sobre o espírito que o treinador quer incutir nele.

- Ausências -

Para esta Copa América, o treinador optou por contar com parte do elenco que conquistou a Copa do Mundo do Catar-2022, embora com algumas ausências como a de Ángel Correa, do Atlético de Madrid, e de Paulo Dybala entre os convocados.

Outros que ficaram de fora são Valentín Barco (Brighton, Inglaterra) e Leonardo Balerdi (Olympique de Marselha, França).

Além do Canadá, a seleção argentina divide o Grupo A com Peru e Chile que vão se enfrentar no dia 21 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.