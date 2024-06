Mavericks vencem Celtics (122-84) e evitam varrida nas Finais da NBA

Luka Doncic colocou mais uma vez os Mavericks nas costas com uma atuação de 29 pontos em 33 minutos de quadra e, junto com Kyrie Irving (21 pontos), descansou durante todo o quarto período em Dallas.

A superioridade do Dallas nesta sexta-feira chegou ao ponto em que o técnico do Boston, Joe Mazzulla, desistiu do jogo e tirou os titulares de quadra faltando três minutos para o fim do terceiro quarto.

Os Mavericks não tiraram o pé do acelerador no último período. Os 38 pontos de vantagem são a terceira maior diferença em um jogo das Finais da NBA.

Os Celtics, que só fizeram menos de 100 pontos em quatro de seus 99 jogos anteriores na temporada, viveram um autêntico colapso ofensivo, marcando apenas 35 pontos antes do intervalo.

Jayson Tatum foi o cestinha da equipe com 15 pontos, enquanto Jaylen Brown e Jrue Holiday ficaram com dez cada um.

--- FICHA TÉCNICA:

Dallas Mavericks - Boston Celtics 122 - 84