Goleiro da seleção de Montenegro e do Milwall morre aos 26 anos

Matija Sarkic, goleiro da seleção principal de Montenegro, morreu aos 26 anos de causas desconhecidas, anunciou neste sábado (15) o Milwall FC, clube da segunda divisão inglesa onde o ele jogava.

"Todas as pessoas do clube transmitem o seu amor e apoiam a família e os amigos de Matija neste momento extremamente triste", disse o time do subúrbio de Londres num comunicado.

"O clube não fará mais comentários neste momento e pede que a vida privada da família de Matija seja respeitada", acrescentou.