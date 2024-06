Em meio a esperança e dúvidas, Inglaterra estreia na Euro-2024 contra Sérvia

"Quando você é um dos favoritos, tem que valorizar essa pressão", declarou na sexta-feira o goleiro Jordan Pickford, já titular na Copa do Mundo de 2018 (em que a Inglaterra chegou às semifinais), na Eurocopa de 2021 (final) e na Copa do Mundo de 2022 (quartas de final).

Os atuais vice-campeões europeus têm um elenco espetacular, principalmente no ataque, mas enfrentam grande pressão para se administrar, três anos depois da derrota na final contra a Itália nos pênaltis, em Wembley.

A Inglaterra, liderada por Harry Kane e Jude Bellingham, estreia na Eurocopa da Alemanha-2024 em meio a esperanças e dúvidas, principalmente na defesa, neste domingo às 16h (horário de Brasília) em Gelsenkirchen pelo Grupo C contra a Sérvia, em uma partida de alto risco segundo as autoridades alemãs.

A equipe de Southgate é liderada por seu capitão Kane junto com Bellingham, Phil Foden e Bukayo Saka, quarteto que chega com 114 gols marcados nesta temporada.

No papel, a Inglaterra parte como grande favorita ao lado da França e da Alemanha, que estreou na sexta-feira com uma goleada de 5 a 1 sobre a Escócia.

Para o técnico Gareth Southgate, cujo contrato termina em dezembro, o objetivo é quebrar de uma vez por todas o eterno jejum de títulos que os inventores do futebol sofrem desde a conquista da Copa do Mundo de 1966, em casa.

Seu potencial ofensivo é "um dos melhores, senão o melhor, do futebol mundial", declarou Alan Shearer, um dos maiores artilheiros de todos os tempos da seleção dos Três Leões, à BBC.

Mas um grande arsenal não basta para vencer e os últimos resultados lembram isso: apenas uma vitória em cinco jogos.

Esta série de resultados ruins começou com um empate em 1 a 1 contra a Macedônia do Norte e terminou com uma derrota por 1 a 0 diante da Islândia, em Wembley.

- Defesa permeável -

Talvez o mais preocupante seja o fato de a Inglaterra apresentar falhas na defesa, com pelo menos um gol sofrido em cinco dos últimos sete jogos.

Homem forte da zaga nos últimos anos, Harry Maguire, lesionado na panturrilha, é um desfalque e seu ex-companheiro John Stones não teve continuidade nos últimos meses. O único lateral-esquerdo do elenco, Luke Shaw, não disputa uma partida oficial desde fevereiro.

Southgate terá que escolher para esta posição entre o destro Kieran Trippier ou apostar em Marc Guehi, de 23 anos e inexperiente, zagueiro-central do Crystal Palace.