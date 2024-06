Colômbia critica cúpula pela paz na Ucrânia e cancela presença

"Estamos dispostos a participar de uma conferência que livremente se dedique a buscar caminhos para a paz e não a construir blocos para a guerra", afirmou o presidente de esquerda, que diz ser defensor de uma solução "pacífica" para o conflito que começou em fevereiro de 2022.

A cúpula pela paz acontece entre hoje e amanhã, no luxuoso complexo hoteleiro de Burgenstock, onde estarão os líderes do G7, com exceção do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A vice-presidente americana Kamala Harris irá representá-lo.

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que integram o G7, anunciaram nesta semana um empréstimo de 50 milhões de dólares (268 milhões de reais, na cotação atual) para Kiev, financiados com os juros dos ativos russos congelados.