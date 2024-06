Biden viaja a Los Angeles para evento de arrecadação de fundos com celebridades

Astros de Hollywood, como os atores George Clooney e Julia Roberts, vão se unir ao ex-presidente Barack Obama em uma noite de gala que já arrecadou 28 milhões de dólares, a maior quantia na história do Partido Democrata, segundo a equipe de campanha de Biden.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voou diretamente de uma reunião do G7 na Itália para Los Angeles, onde participará com celebridades de um evento de arrecadação de fundos para a sua campanha eleitoral.

Vários atores vão participar do evento, que acontecerá no Teatro Peacock e será encerrado com uma atração musical surpresa.

A campanha de Biden informou que o dinheiro arrecadado em Los Angeles vai ajudar a aumentar a equipe e a montar escritórios em estados-chave, bem como a pagar pelos anúncios na TV.

Os candidatos à reeleição travaram uma batalha pela arrecadação de fundos: Biden conseguiu arrecadar mais durante vários meses, mas Trump se saiu melhor recentemente.