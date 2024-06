Ambiciosa, Holanda estreia na Euro-2024 contra Polônia sem Lewandowski

As duas seleções disputam uma partida que já pode ser considerada decisiva no grupo D, em que a França, grande favorita, enfrenta a Áustria na segunda-feira.

A Holanda estreia na Euro-2024 com otimismo neste domingo às 10h00 (horário de Brasília) em Hamburgo, na Alemanha, contra a Polônia, fragilizada pela lesão de seu principal jogador, o astro Robert Lewandowski.

"As nossas vitórias nos deram confiança antes de enfrentarmos uma boa seleção polonesa", afirmou o técnico holandês Ronald Koeman.

"Agora temos vários jogadores com a experiência necessária na fase final, temos que usar isso a nosso favor", comentou o atacante da Inter de Milão, um dos líderes do vestiário.

"O mais importante durante uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo é manter a calma", garantiu Dumfries, para quem "a dinâmica de grupo é muito boa graças aos jogadores que viveram muitas coisas e podem orientar aqueles que estão vivendo esta experiência pela primeira vez".

- Mina de talentos -

A Holanda chega à Alemanha com um grupo repleto de jovens promessas, como Jeremie Frimpong, de 23 anos, que acaba de completar uma temporada espetacular no Bayer Leverkusen e que pode ocupar a vaga de Dumfries no time titular.

Esse é também o caso de Xavi Simons, que convenceu este ano no Leipzig após chegar por empréstimo vindo do Paris Saint-Germain. Embora precise transferir essa boa impressão para a seleção, seu talento aos 21 anos já é evidente.

Outros que combinam juventude e talento são o meio-campista do Milan, Tijjani Reijnders, e Ian Maatsen, finalista da Liga dos Campeões pelo Borussia Dortmund.

Estas jovens promessas servem de consolo após os desfalques de Frenkie de Jong e Teun Koopmeiners para as dezenas de milhares de torcedores holandeses, que tomaram as ruas de Hamburgo desde este sábado.