Zelensky chega à Suíça para cúpula de paz na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declarou nesta sexta-feira (14) ter chegado à Suíça, onde acontecerá neste fim de semana uma cúpula sobre a paz na Ucrânia, com a presença de dezenas de líderes mundiais, e na qual a Rússia não estará presente.

Zelensky espera obter apoio internacional para o seu plano de acabar com a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

"Serão dois dias de trabalho ativo com países de todas as regiões do mundo, com diferentes nações que, no entanto, estão unidas pelo objetivo comum de trazer uma paz justa e duradoura à Ucrânia", escreveu Zelensky na rede social X.