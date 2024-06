Wirtz e Musiala, as joias da Alemanha, estreiam com gol na Euro

Uma dupla que pode levar a Alemanha muito longe. Ambos marcaram na abertura da Eurocopa, na goleada por 5 a 1 sobre a Escócia nesta sexta-feira (14), em Munique, os talentosos Florian Wirtz e Jamal Musiala, ambos de 21 anos, encarnam o ressurgimento da 'Mannschaft'.

Com apenas dois meses de diferença de idade, os dois têm muitos pontos em comum: a qualidade e um papel similar em suas equipes, com Wirtz no surpreendente Bayer Levekrusen e Musiala no gigante Bayern de Munique.

- 'Não é só o futebol que nos une' -

Wirtz, revelação do ano com o campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha, e Musiala, formado nas categorias de base do Chelsea, falam a mesma língua, tanto dentro como fora de campo.