Wall Street fecha com resultados mistos; Nasdaq atinge 5º recorde consecutivo

Os principais índices da Bolsa de Valores de Nova York terminaram a sexta-feira (14) com resultados mistos, com o Nasdaq marcando seu quinto recorde consecutivo graças aos gigantes da tecnologia.

O Nasdaq subiu impulsionado pelas ações relacionadas com inteligência artificial (IA) generativa.

Na liderança ficou a fabricante de semicondutores Nvidia (+1,75%), que está perto de se tornar a empresa mais valiosa em capitalização de mercado no mundo.

Ao final do pregão, o grupo de Santa Clara (Califórnia) registrou um valor de mercado 3,244 trilhões de dólares (R$ 17,3 trilhões) em bolsa, perto de Apple (US$ 3,258 trilhões - R$ 17,4 trilhões) e Microsoft (US$ 3,289 trilhões - R$ 17,6 trilhões).