Suíça recompensa Brasil com R$ 155,4 mi por 'auxílio' em investigações de corrupção e lavagem

A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou nesta quinta-feira, 13, que o Brasil recebeu R$ 155,4 milhões como uma espécie de compensação por ter ajudado a Suíça em investigações criminais de corrupção, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos públicos.

Em nota, a PGR explicou a lei suíça prevê a divisão de bens e recursos confiscados em processos criminais com países que colaboraram com as investigações. O procedimento é chamado de "acordo de partilha de ativos".

"Não se trata de dinheiro repatriado requerido pelo Brasil, mas uma espécie de compensação prevista em lei para o país que presta auxílio jurídico na investigação", diz o comunicado.