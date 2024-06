Sistema antidoping se prepara para realizar milhares de testes nos Jogos de Paris

A Wada foi recentemente questionada por sua atuação durante os Jogos de Tóquio (2021) e, especificamente, pela gestão do caso dos nadadores chineses que testaram positivo, mas não foram punidos antes do evento na capital japonesa.

A luta contra o doping nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 se prepara há meses e mais de mil pessoas vão trabalhar para fazer exames em cerca de 4 mil atletas durante as competições, seguindo as diretrizes da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês).

A ITA, que já executou a tarefa em Tóquio e nos Jogos de Inverno de Pequim 2022, estará presente na Vila Olímpica a partir de 18 de julho, uma semana antes do início dos Jogos.

Desde meados de abril, a ITA está em contato com as federações internacionais e as agências nacionais antidoping para organizar testes específicos, no momento adequado.

"Se existem atletas que se dopam, farão isso antes dos Jogos, por isso essa fase é muito importante", explicou um porta-voz da ITA à AFP.