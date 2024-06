Rishi Sunak tenta relativizar pesquisas que o mostram em terceiro lugar nas eleições britânicas

"Estamos em campanha. Luto por cada voto", declarou Sunak à imprensa na Itália, onde participa na reunião de cúpula do G7, que reúne as sete democracias mais ricas do mundo.

O primeiro-ministro conservador britânico, Rishi Sunak, tentou relativizar nesta sexta-feira as pesquisas mais recentes que mostram que ele está na terceira posição nas intenções de voto para as eleições de 4 de julho, atrás dos trabalhistas e da extrema-direita.

Uma pesquisa do instituto YouGov publicada pelo jornal The Times, baseada em entrevistas com 2.211 pessoas, mostra o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, com 37% das intenções de voto, enquanto o Reform UK aparece em segundo, com 19%, e o Partido Conservador aparece com 18%.

O líder conservador tentou expressar tranquilidade após a divulgação da pesquisa, que demonstra as dificuldades do Partido Conservador, que está no poder há 14 anos.

"A única pesquisa que conta é a de 4 de julho", afirmou Sunak, antes de acrescentar que os votos no Reform UK seriam o equivalente a "entregar um cheque em branco aos trabalhistas".