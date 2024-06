Putin diz aceitar cessar-fogo imediato se Ucrânia retirar tropas de regiões anexadas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prometeu, nesta sexta-feira, 14, adotar "imediatamente" um cessar-fogo na Ucrânia e iniciar negociações se Kiev começar a retirar as tropas das quatro regiões anexadas por Moscou em 2022 e renunciar aos planos de aderir à Organização do Tratado da Atlântico Norte (Otan).

Putin explicou que a proposta visa uma "resolução final" do conflito na Ucrânia, em vez de "congelá-lo", e sublinhou que o Kremlin está "pronto para iniciar negociações sem demora".

As exigências listadas pelo líder russo incluem a manutenção do estatuto não nuclear da Ucrânia, restrições à sua força militar e a proteção dos interesses da população de língua russa no país. Tudo isto deveria tornar-se parte de "acordos internacionais fundamentais" e todas as sanções ocidentais contra a Rússia deveriam ser levantadas, defendeu Putin.