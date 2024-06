Petróleo fecha em baixa à espera de novos sinais sobre inflação nos EUA

Os preços do petróleo oscilaram nesta sexta-feira (14), mas fecharam em baixa, em busca de sinais favoráveis do lado da demanda e aguardando novos dados sobre a trajetória da inflação nos Estados Unidos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto terminou com uma ligeira queda de 0,15%, a 82,62 dólares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em julho caiu 0,21%, a 78,45 dólares.