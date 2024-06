Partidos sul-africanos selam acordo de coalizão

O novo Parlamento sul-africano reuniu-se, nesta sexta-feira (14), para eleger o chefe de Estado, que deverá formar um governo de coalizão inédito que incluirá o Congresso Nacional Africano (ANC) e o primeiro partido liberal da oposição.

O presidente em fim de mandato, Cyril Ramaphosa, de 71 anos, assumirá provavelmente um novo mandato à frente do país e do seu partido, o ANC, que governa o país há 30 anos. No entanto, perdeu a maioria absoluta nas eleições legislativas de 29 de maio.

O ANC continua sendo a maioria na Câmara com 159 deputados dos 400 legisladores que o país possui, parte do grupo de potências emergentes dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).