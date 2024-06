ONU pede ações contra a mutilação genital feminina transfronteiriça

Embora muitas nações tenham reforçado sua luta contra este procedimento, a excisão persiste no mundo, em parte devido à prática "clandestina" de levar as meninas a outros países, segundo um relatório da agência de direitos humanos da ONU.

Algumas famílias, principalmente na Europa e na América do Norte, aproveitam as férias escolares para levar as filhas aos seus países e comunidades de origem para realizar o procedimento.

Embora a maioria dos países africanos sigam esta prática, o relatório alerta que alguns Estados funcionam como "centros transnacionais de mutilação genital feminina".

Em alguns casos, os que praticam o procedimento viajam entre países para realizá-los.