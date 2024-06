Líderes do G7 reafirmam apoio à proposta de cessar-fogo em Gaza

Os líderes do G7 reafirmaram apoio à proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza anunciada pelos Estados Unidos, em comunicado conjunto articulado no âmbito da Cúpula em Apúlia, na Itália.

Na nota, o grupo condena os "ataques terroristas brutais" deflagrados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro do ano passado.

Também defende o direito israelense à autodefesa, mas pede que o país exerça cautela e cumpra as normas da lei internacional para assegurar ajuda humanitária na região. "Deploramos igualmente todas as perdas de vidas civis e observamos com grande preocupação o número inaceitável de vítimas civis, especialmente mulheres e crianças", ressaltam.