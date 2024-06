Justiça suspende expulsão de presidente de partido francês que propôs aliança com extrema direita

Ciotti, de 58 anos e representante da ala mais conservadora do LR, propôs na segunda-feira uma aliança com o Rassemblement National (Reagrupamento Nacional, RN) da ultradireitista Marine Le Pen, ao considerar que ambas as formações compartilhavam "valores de direita".

A justiça francesa suspendeu, nesta sexta-feira (14), a decisão dos dirigentes do partido conservador Os Republicanos (LR) de demitir seu presidente, Éric Ciotti, depois de ele propor uma aliança inédita com a extrema direita nas eleições legislativas antecipadas.

Em uma reunião realizada na quarta-feira, os dirigentes do LR resolver expulsar seu presidente, decisão confirmada em outro encontro nesta sexta-feira. Mas Ciotti se recusou a abandonar a presidência do partido e recorreu à justiça.

Esta decisão inédita por parte do líder do LR, um partido que no passado chefiou o Executivo com os presidentes Charles de Gaulle, Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy, rompeu com o tradicional isolamento imposto à extrema direita na França.

As legislativas estão previstas para os dias 30 de junho e 7 de julho próximos. Uma pesquisa da Elabe situa o RN na liderança com 31% das intenções de voto, seguido da frente de esquerda, com 28%, e da aliança de centro de Macron, com 18%. O LR obteria cerca de 6,5% dos votos.

