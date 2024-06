Itália e Espanha estreiam neste sábado na Eurocopa

A primeira rodada do "grupo da morte" da Eurocopa, o B, será disputada neste sábado (15), com os confrontos entre Espanha e Croácia e entre Itália e Albânia.

No mesmo dia, Hungria e Suíça fecham a primeira rodada do Grupo A, num duelo entre duas seleções que não se enfrentam em um grande torneio há 86 anos, desde a vitória dos húngaros por 2 a 0 na Copa do Mundo de 1938.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antiga potência do futebol mundial, a Hungria, dirigida pelo italiano Marco Rossi e com Dominik Szoboszlai como destaque no meio-campo, deu um salto de qualidade na última década depois de um longo período longe do protagonismo.