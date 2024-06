Israel prolonga proibição da Al Jazeera por mais 35 dias

Um tribunal israelense aprovou e prolongou por mais 35 dias a proibição do canal de notícias Al Jazeera (Catar), que está no alvo do governo por seu suposto apoio ao movimento islamista palestino Hamas, informou o Ministério da Justiça nesta sexta-feira.

"O tribunal do distrito de Tel Aviv aprovou (na quinta-feira) as ordens do ministro das Comunicações para interromper a exibição da rede Al Jazeera, fechar seus escritórios em Israel, bloquear o acesso aos sites da emissora e confiscar o equipamento utilizado para divulgar o conteúdo do canal durante 35 dias", anunciou o ministério.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em plena guerra em Gaza, o Parlamento israelense aprovou, no início de abril, uma lei que proíbe a difusão em Israel de meios de comunicação estrangeiros que atentem contra a segurança do Estado.