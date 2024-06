Israel bombardeia Gaza e tensão aumenta na fronteira com o Líbano

No hospital Mártires de Al Aqsa, em Deir al Balah, vários homens rodeavam o corpo de uma criança de 11 anos que morreu em um bombardeio no campo de refugiados de Bureij, nas proximidades.

Testemunhas relataram bombardeios em Rafah, cidade no extremo sul de Gaza, e em áreas do centro do território palestino.

O Exército israelense bombardeou nesta sexta-feira (14) a Faixa de Gaza, onde as chances de alcançar uma trégua com o movimento islamista palestino Hamas voltaram a estagnar, enquanto crescia a tensão na fronteira com o Líbano.

A guerra começou em 7 de outubro, quando milicianos do Hamas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis, e sequestraram outras 251 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Testemunhas em Rafah relataram tiros de helicópteros no oeste e no centro da cidade, enquanto o braço armado do Hamas declarou que seus combatentes dispararam granadas de morteiro contra as tropas israelenses perto do bairro de Tal al Sultan.

O temor de que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio ressurgiu com os disparos recentes de foguetes e drones do movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã e aliado do Hamas, contra alvos militares israelenses.

As forças israelenses indicaram ter respondido com bombardeios de artilharia e ataques contra "infraestrutura terrorista do Hezbollah" do outro lado da fronteira. Duas mulheres morreram no bombardeio a uma casa em Janata, sul do Líbano, segundo o funcionário Hassan Shur.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou nesta semana que "a melhor maneira" de terminar com os confrontos rotineiros entre o Hezbollah e o Exército israelense é "resolver o conflito em Gaza e alcançar um cessar-fogo". Já o presidente francês, Emmanuel Macron, disse ontem que seu país e os Estados Unidos trabalhariam separadamente com autoridades de Israel e do Líbano para reduzir a tensão.

O ministro israelense da Defesa, Yoav Gallant, rejeitou a iniciativa, criticando "as políticas hostis contra Israel" por parte da França, que proibiu no mês passado a participação de empresas israelenses em uma feira de comércio de armas. Um porta-voz do gabinete do premier e funcionários do alto escalão da chancelaria ressaltaram que essa declaração não reflete a posição do governo.