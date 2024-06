Guatemala revoga licença ambiental de mina canadense

A mina, que ainda não está operando, pertence a companhia canadense Bluestone Resources. A empresa pretende extrair mais de 250 milhões de metros cúbicos do solo e subsolo de um assentamento de ouro e prata, no município de Asunción Mita, situado a leste da capital da Guatemala.

A licença para operar a mina foi emitida em 9 de janeiro, cinco dias antes do fim do mandato do presidente direitista Alejandro Giammattei. A autorização permitia a mudança da mineração subterrânea para a realização do procedimento a céu aberto.

A ministra destacou que essa modificação implica em "um projeto inteiramente novo e diferente ao original". Segundo Orantes, também foram encontradas assinaturas falsas na autorização da nova licença e o extravio de mais de 900 folhas do projeto.

A mineração a céu aberto "é altamente impactante em termos potenciais" da contaminação de águas, da "perda de solo fértil, flora e fauna, e alterações geomorfológicas pela extração" de milhões de materiais do solo e subsolo, afirmou a ministra.